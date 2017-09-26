Боевик ДНР осужден в Беларуси на два года "химии"

29-летний гражданин Беларуси осужден по ч.1 ст. 361-3 УК «Участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства (...) и при отсутствии признаков наемничества».

Доказать наемничество — статья 133 УК — суду не удалось, пишет "Наша Нiва".

Суд проходил в Витебске за закрытыми дверями. Почему? Потому что на суде звучала информация, распространение которой ограничено.

На скамье подсудимых оказался житель Постав Алексей Ершов, принимавший участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне «ДНР». Ершов осужден на 2 года ограничения свободы без направления в исправительные учреждения, так называемой «домашней химии».

Алексей Ершов не стеснялся публиковать снимки с боевых действий в социальных сетях. В результате имеется множество фото, на которых Ершов позирует с огнестрельным оружием, на фоне танков, у въезда в Донецк. В Беларуси у Алексея оставались жена и ребенок.

Ранее белорусов, воюющих на территории иностранных государств, могли осудить только по статье «наемничество», однако по инициативе КГБ были внесены изменения в Уголовный кодекс, в результате чего за решеткой могут оказаться и те, кто воюет не за деньги, а из идейных убеждений.

Ранее не были известны случаи, чтобы в Беларуси судили именно за участие в боевых действиях. Бывали случаи, когда людей, воевавших на стороне Украины, наказывали, но по иным статьям. Тарас Аватаров за незаконный оборот и контрабанду взрывного устройства был приговорен к 5 годам, а Станислав Гончаров за злостное хулиганство к 7 годам колонии.

Информации о приговорах, вынесенных боевикам «ДНР» и «ЛНР», ранее в открытом доступе не было.

