Какие предметы пригодились белорусам после средней школы?

Знания, которые дают белорусам учреждения среднего, среднего специально и высшего образования, вообще не соответствуют требованиям времени. Зато соответствуют типовым учебным планам.

Таким мнением с социологом Исследовательского центра ИПМ Дарьей Урбан делились практически все учителя, в ходе глубинных интервью с преподавателями учреждений среднего образования. Данные интервью стали второй частью исследования, изучавшей систему образования Беларуси. Об этом социолог рассказала в ходе презентации конференции Кастрычнiцкага эканамiчнага форуму (KEF-2017), сообщает Thinktanks.by.

В первой части компанией САТИО был произведен опрос 1 тысячи выпускников белорусских школ. Людям задавался вопрос: «Знания по каким из школьных предметов пригодились вам после завершения среднего образования?»

Больше всего опрошенным пригодился русский язык - 53,7%. На втором месте оказался белорусский язык – 16,1%. И лишь на третьем месте очутилась математика – 7,6%.

Из неожиданностей стоит отметить тот факт, что в ходе опроса белорусская литература оказалась на 6-м месте «по пригодности», а русская литература – на 7-м.

Предметы: «география», «отечественная и всемирная художественная культура», «основы безопасности жизнедеятельности» и «допризывная подготовка» собрали всего 0,1% сторонников.

Самым главным аутсайдером оказалась астрономия. Она не пригодилась в жизни ни одному из опрошенных белорусов.

Как отметила во время презентации Дарья Урбан, сегодня белорусская система образования работает примерно так, как она работала во времена индустриальной революции, когда ее задачей было удовлетворение потребностей рынка труда. В некотором смысле, на взгляд социолога, это логично. Однако сегодня экономика и потребности рынка изменяются на таких скоростях, что этот госзаказ на детей, которые выпустятся через 11 лет, а реально – через 16, с учетом высшего образования, вряд ли будет соответствовать программам Минобра.

Проколы белорусского образования очевидны давно. Как напомнила Дарья Урбан, «первым, что мы слышим, приходя из школы в университет: «Забудьте все, чему вас учили в школе». Далее, приходя из университета на первое место работы мы слышим: «Забудьте все, чему вас учили в университете». Тогда зачем мы потратили 16 или даже 17 лет своей жизни, если нам надо все это забыть?».

Как отметила Дарья Урбан, раньше работала парадигма: хорошо учишься – поступаешь в университет- заканчиваешь университет - получаешь работу.

«Сейчас эта парадигма уже не работает, а образование все еще в ней находится. Более того, в ней находятся многие представители того поколения, когда данная парадигма действовала. Они считают, что так есть, потому что всегда так было. И, наверное, так будет. Но мы видим, что так не работает» - констатировала социолог.