Начались учения спецназа Беларуси и России

Учения проходят в рамках двустороннего военного сотрудничества между силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации.
В период с 25 сентября по 8 октября 2017 года на территории Беларуси проходит совместное тактико-специальное учение групп специального назначения, в котором принимают участие представители Воздушно-десантных войск России, сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.
Среди учебных целей данного учения – получение практики личным составом при совместных действиях, обмен опытом при выполнении различных задач, совершенствование полевой выучки военнослужащих.
29-летний гражданин Беларуси осужден по ч.1 ст. 361-3 УК «Участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства (...) и при отсутствии признаков наемничества».
Четыре станции третьей линии минского метро откроют в 2019 году. Речь идет о первом пусковом комплексе, включающем Ковальскую слободу, Вокзальную, Площадь Богушевича и Площадь Юбилейную. На первых двух станциях уже началась отделка интерьеров.
Девятый день поиска пропавшего 10-летнего мальчика Максима Мархалюка: ночью волонтеров в лес не пустили, поиски продолжались с помощью беспилотника и тепловизора. На 16 часов воскресенья информации о пропавшем по-прежнему нет.