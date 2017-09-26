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Начались учения спецназа Беларуси и России

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 26 сентября 2017

АА

Учения проходят в рамках двустороннего военного сотрудничества между силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации.

Начались учения спецназа Беларуси и России

В период с 25 сентября по 8 октября 2017 года на территории Беларуси проходит совместное тактико-специальное учение групп специального назначения, в котором принимают участие представители Воздушно-десантных войск России, сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.

Среди учебных целей данного учения – получение практики личным составом при совместных действиях, обмен опытом при выполнении различных задач, совершенствование полевой выучки военнослужащих.

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