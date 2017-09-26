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Ночные заморозки ожидаются во второй половине недели
26 сентября 2017
Синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры воздуха по стране.
фото: shanlin.uaz-autodom.
Осадки в конце сентября маловероятны, однако станет прохладнее, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гидрометцентр. Начиная со среды ночью в отдельных районах ожидаются заморозки.
Так, 27 сентября на востоке страны ночью будет до минус двух градусов. Днем ожидается 12-18 градусов тепла. Такой характер погоды сохранится до конца последней недели сентября.
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