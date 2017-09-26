Ночные заморозки ожидаются во второй половине недели

Осадки в конце сентября маловероятны, однако станет прохладнее, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гидрометцентр. Начиная со среды ночью в отдельных районах ожидаются заморозки.

Так, 27 сентября на востоке страны ночью будет до минус двух градусов. Днем ожидается 12-18 градусов тепла. Такой характер погоды сохранится до конца последней недели сентября.