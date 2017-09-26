Тематические новости

Ночные заморозки ожидаются во второй половине недели

Общество

26 сентября 2017

АА

Синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры воздуха по стране.

Ночные заморозки ожидаются во второй половине недели

фото: shanlin.uaz-autodom.

Осадки в конце сентября маловероятны, однако станет прохладнее, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гидрометцентр. Начиная со среды ночью в отдельных районах ожидаются заморозки.

Так, 27 сентября на востоке страны ночью будет до минус двух градусов. Днем ожидается 12-18 градусов тепла. Такой характер погоды сохранится до конца последней недели сентября. 

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