СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка в Беловежской пуще
Общество
26 сентября 2017
АА
Мальчик пропал 16 сентября, его поиски с участием волонтеров, МЧС, милиции, лесников и местных жителей не дали результата.
фото: tut.by
Согласно законодательству, по истечении десяти суток с момента подачи заявления об исчезновении ребенка возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в СК, следователи произвели осмотры жилища семьи Мархалюков, а также шалаша в лесном массиве, где часто собираются подростки. Изъятые с мест следы и предметы направлены для проведения соответствующих экспертных исследований. Опрошены родители малолетнего, его одноклассники, педагоги, друзья и знакомые.
Расследование уголовного дела взято под личный контроль председателем Следственного комитета.
Пока у следователей нет данных о том, что мальчик стал жертвой преступления, сообщает БЕЛТА. «Как только появятся новые фактические данные, которые позволят судить о возможном насильственном характере исчезновения, мы тотчас же возбудим соответствующее уголовное дело», — заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич.
На данный момент никаких новых следов, кроме велосипеда и корзинки с грибами, не обнаружено.
Четыре станции третьей линии минского метро откроют в 2019 году. Речь идет о первом пусковом комплексе, включающем Ковальскую слободу, Вокзальную, Площадь Богушевича и Площадь Юбилейную. На первых двух станциях уже началась отделка интерьеров.
Девятый день поиска пропавшего 10-летнего мальчика Максима Мархалюка: ночью волонтеров в лес не пустили, поиски продолжались с помощью беспилотника и тепловизора. На 16 часов воскресенья информации о пропавшем по-прежнему нет.