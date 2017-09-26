СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка в Беловежской пуще

Мальчик пропал 16 сентября, его поиски с участием волонтеров, МЧС, милиции, лесников и местных жителей не дали результата.

Согласно законодательству, по истечении десяти суток с момента подачи заявления об исчезновении ребенка возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СК, следователи произвели осмотры жилища семьи Мархалюков, а также шалаша в лесном массиве, где часто собираются подростки. Изъятые с мест следы и предметы направлены для проведения соответствующих экспертных исследований. Опрошены родители малолетнего, его одноклассники, педагоги, друзья и знакомые.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль председателем Следственного комитета.

Пока у следователей нет данных о том, что мальчик стал жертвой преступления, сообщает БЕЛТА. «Как только появятся новые фактические данные, которые позволят судить о возможном насильственном характере исчезновения, мы тотчас же возбудим соответствующее уголовное дело», — заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

На данный момент никаких новых следов, кроме велосипеда и корзинки с грибами, не обнаружено.