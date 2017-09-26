В Беларуси второй год подряд сокращается число трудовых мигрантов
Общество
26 сентября 2017
АА
Сокращение коснулось выходцев из всех стран, кроме Китая. Сегодня китайцы возглавляют топ-8 стран по трудовым мигрантам в Беларуси.
фото: nc4.info
В прошлом году значительно поубавилось число прибывших работников из СНГ — почти до 7,7 тысячи. Это в 2,2 раза меньше, чем за 2015 год. Причем реже приезжать трудиться в Беларусь стали жители всех стран, которые входят в содружество. К примеру, из Туркменистана — в 3,8 раза меньше, чем в 2015 году, из Узбекистана — в 2,8 раза, сообщает TUT.BY со ссылкой на Белстат.
Украинцев, которые ранее уступили китайцам первую строчку по числу трудовых иммигрантов в Беларусь, за прошлый год стало меньше в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом.
Число россиян, которые трудоустроились в Беларуси, в прошлом году снизилось до 2140 человек (-69 работников за год), казахов — до 385 человек (-268), армян — до 372 (-26), жителей Кыргызстана — до 50 человек (-51). Напомним, жители этих стран могут работать в Беларуси без разрешительных документов.
Из стран вне СНГ в прошлом году также реже стали приезжать трудовые иммигранты. Прибавилось только выходцев из Китая — до 7549 человек (+324 работника по сравнению с 2015 годом).
Топ-8 стран по трудовым иммигрантам в Беларуси, человек
страны
в 2016 году
в 2015 году
Китай
7 549
7 225
Украина
6 348
14 045
Россия
2 140
2 209
Узбекистан
612
1 707
Литва
452
637
Турция
386
656
Казахстан
385
653
Армения
372
398
Большинство трудовых иммигрантов в Беларуси составляют мужчины — 84,8% от общего числа приехавших трудоустраиваться в нашу страну. Годом ранее этот показатель составлял 83,6%, то есть женщины стали реже искать работу в Беларуси.
Больше всего к нам приезжает иностранцев по рабочим специальностям — 55,6% от общего числа. К примеру, вьетнамцы чаще всего устраиваются в Беларуси на предприятия в сфере обслуживания и торговле, таджики, узбеки и украинцы идут рабочими, а поляки — квалифицированными специалистами.
В статистике учитываются иностранцы, которые не имеют разрешения на постоянное проживание в нашей стране и прибыли в Беларусь для работы по трудовому договору. Данные собираются на основе выданных иностранцам специальных разрешений на осуществление трудовой деятельности.
Отметим, что в этом году тенденция на сокращение трудовых иммигрантов в Беларуси сохраняется. Так, в январе-июне число тех, кто приехал на работу в нашу страну, было на 2,5 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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