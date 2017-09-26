В Беларуси второй год подряд сокращается число трудовых мигрантов

Сокращение коснулось выходцев из всех стран, кроме Китая. Сегодня китайцы возглавляют топ-8 стран по трудовым мигрантам в Беларуси.

В прошлом году значительно поубавилось число прибывших работников из СНГ — почти до 7,7 тысячи. Это в 2,2 раза меньше, чем за 2015 год. Причем реже приезжать трудиться в Беларусь стали жители всех стран, которые входят в содружество. К примеру, из Туркменистана — в 3,8 раза меньше, чем в 2015 году, из Узбекистана — в 2,8 раза, сообщает TUT.BY со ссылкой на Белстат.

Украинцев, которые ранее уступили китайцам первую строчку по числу трудовых иммигрантов в Беларусь, за прошлый год стало меньше в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом.

Число россиян, которые трудоустроились в Беларуси, в прошлом году снизилось до 2140 человек (-69 работников за год), казахов — до 385 человек (-268), армян — до 372 (-26), жителей Кыргызстана — до 50 человек (-51). Напомним, жители этих стран могут работать в Беларуси без разрешительных документов.

Из стран вне СНГ в прошлом году также реже стали приезжать трудовые иммигранты. Прибавилось только выходцев из Китая — до 7549 человек (+324 работника по сравнению с 2015 годом).

Топ-8 стран по трудовым иммигрантам в Беларуси, человек страны в 2016 году в 2015 году Китай 7 549 7 225 Украина 6 348 14 045 Россия 2 140 2 209 Узбекистан 612 1 707 Литва 452 637 Турция 386 656 Казахстан 385 653 Армения 372 398

Большинство трудовых иммигрантов в Беларуси составляют мужчины — 84,8% от общего числа приехавших трудоустраиваться в нашу страну. Годом ранее этот показатель составлял 83,6%, то есть женщины стали реже искать работу в Беларуси.

Больше всего к нам приезжает иностранцев по рабочим специальностям — 55,6% от общего числа. К примеру, вьетнамцы чаще всего устраиваются в Беларуси на предприятия в сфере обслуживания и торговле, таджики, узбеки и украинцы идут рабочими, а поляки — квалифицированными специалистами.

В статистике учитываются иностранцы, которые не имеют разрешения на постоянное проживание в нашей стране и прибыли в Беларусь для работы по трудовому договору. Данные собираются на основе выданных иностранцам специальных разрешений на осуществление трудовой деятельности.

Отметим, что в этом году тенденция на сокращение трудовых иммигрантов в Беларуси сохраняется. Так, в январе-июне число тех, кто приехал на работу в нашу страну, было на 2,5 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году для иностранных компаний, которые работают в Беларуси, ужесточили правила приема на работу трудовых мигрантов. Это сделали для того, чтобы защитить национальный рынок труда, поясняли в Минтруда. Однако эксперты и представители иностранных компаний высказывали опасение, что не смогут найти нужные кадры среди белорусов.

