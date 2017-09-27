Будущий белорусскоязычный университет в Минске обрел юридический адрес
Общество
27 сентября 2017
АА
Мингорисполком зарегистрировал юридический адрес будущего белорусскоязычного университета.
фото: euroradio.fm
Пока он является структурным подразделением ТБМ, называется "Университет "Альбарутения", сообщает «Еврорадио». Офис находится на улице Щербакова, 32 в Партизанском районе столицы. На днях туда завезут мебель и повесят вывеску. Функции ректора исполняет председатель Общества белорусского языка имени Франциска Скорины Олег Трусов.
"Если власть не видит необходимости создавать государственный университет с белорусским языком обучения, мы хотим создать частный аналог", —он.
Предполагается, что основные факультеты будущего университета будут гуманитарного направления. Однако может появиться и факультет "ИТ-технологий". Трусов говорит, что на первом этапе будет небольшое количество студентов. Стоит задача после получения разрешения на образовательную деятельность подготовить "белорусскоязычных преподавателей нового мировоззрения — с европейским взглядом на образование". Олег Трусов отметил, что уже сейчас в оргкомитете есть "немало бывших преподавателей ЕГУ".
Председатель ТБМ надеется, что в случае, если будет запущен частный проект, возможно, и государство создаст Национальный государственный университет.
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