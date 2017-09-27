Литовские ученые не будут принимать участие в проекте ЕК по обеспечению безопасности БелАЭС
Общество
27 сентября 2017
АА
Об этом сообщила министр образования и науки Литвы Юргита Петраускене.
фото: newsbel.by
Ученые Института энергетики Литвы (ИЭЛ), учредителем которого является министерство, не должны участвовать в финансируемом Еврокомиссией (ЕК) международном проекте, направленном на обеспечение безопасности строящейся Белорусской АЭС.
"С учетом политического контекста ученые ИЭЛ не должны участвовать в проекте БелАЭС", - говорится в комментарии министра образования и науки для BNS, сообщает Delfi.
Советник министра по высшему образованию Эугениюс Буткус в понедельник сказал BNS, участие Литвы в проекте важно, потому что для Литвы особенно актуален аспект безопасности, между тем Беларусь придерживается стандартов, созданных российскими институциями. По его словам, ученые выйдут из проекта, если так решит ЕК.
Он подтвердил, что сама Беларусь обратилась к заказчику проекта ЕК с тем, чтобы Литва в силу ее жесткой позиции по вопросу о БелАЭС была исключена из проекта.
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