Правительство Беларуси постановило провести конкурс «Семья года»

Конкурс будет проводиться в целях «укрепления института семьи, повышения роли и престижа семьи в жизни общества как ключевого фактора государственной демографической политики».

Соответствующее решения правительства содержится постановлением Совмина Беларуси от 25 сентября 2017 года №714.

В соответствии с документом поручено обеспечить проведение республиканского конкурса ”Семья года“.

Первый (региональный) этап поручено провести областным и Минскому городскому исполнительным комитетам, второй этап (финал) – Министерству труда и социальной защиты.Финансирование организации и проведения республиканского конкурса ”Семья года“ (в том числе поощрение победителей) будет осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, иных источников, не запрещенных законодательством.