Правительство Беларуси постановило провести конкурс «Семья года»
27 сентября 2017
Конкурс будет проводиться в целях «укрепления института семьи, повышения роли и престижа семьи в жизни общества как ключевого фактора государственной демографической политики».
Соответствующее решения правительства содержится постановлением Совмина Беларуси от 25 сентября 2017 года №714.
В соответствии с документом поручено обеспечить проведение республиканского конкурса ”Семья года“.
Финансирование организации и проведения республиканского конкурса ”Семья года“ (в том числе поощрение победителей) будет осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, иных источников, не запрещенных законодательством.
-
Белорусские правоохранительные органы раскрыли древний подпольный банкинг «хавала», существующий с древних времен.
-
Больше всего туристов по безвизовому режиму за время его действия приехали в Беларусь из Германии и Польши.
-
Мингорисполком зарегистрировал юридический адрес будущего белорусскоязычного университета.
-
Мужчина, обменивавший российские рубли на доллары, сейчас разыскивается милицией.
-
За чертой бедности в первом полугодии 2017 года, согласно официальной статистике, находилось 6 процентов населения страны.
-
Идеи столичных архитекторов реализуются в лучшем случае на 50-80%, а знаковые объекты вызывают бурное негодование экспертного сообщества. Почему так происходит?
-
Об этом сообщила министр образования и науки Литвы Юргита Петраускене.
-
Знания, которые дают белорусам учреждения среднего, среднего специально и высшего образования, вообще не соответствуют требованиям времени. Зато соответствуют типовым учебным планам.
-
29-летний гражданин Беларуси осужден по ч.1 ст. 361-3 УК «Участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства (...) и при отсутствии признаков наемничества».
-
Учения проходят в рамках двустороннего военного сотрудничества между силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации.
-
Уголовное дело заведено в отношении заместителя директора одного из представительств крупной страховой государственной организации.
-
Синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры воздуха по стране.
-
Сокращение коснулось выходцев из всех стран, кроме Китая. Сегодня китайцы возглавляют топ-8 стран по трудовым мигрантам в Беларуси.
-
О подготовке соответствующего соглашения сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова.
-
Мальчик пропал 16 сентября, его поиски с участием волонтеров, МЧС, милиции, лесников и местных жителей не дали результата.
-
С 2 по 6 октября на территории Минской области органами внутренних дел проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал».
-
Об отправке в Сирию гуманитарной помощи на сумму более 275 тыс. долларов, сообщила 25 сентября пресс-служба Минобороны Беларуси.
-
Во второй половине недели в республике ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает Белгидромет.
-
Беларусь рассматривает возможность увеличения срока безвизового режима до 10 суток, заявил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.
-
Белорусская дипмиссия в Украине выразила протест против «антибелорусской» акции у посольства в Киеве
Посольство Беларуси в Украине выразило протест в связи с хулиганскими действиями у здания диппредставительства в Киеве. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.
-
Российское производство автомобилей Toyota по итогам восьми месяцев 2017 года выросло более чем вдвое до 44 493 машин.
-
Современный инвестор не хочет делать памятник архитектуры за свой счет
Каждая четвертая квартира на вторичном рынке покупается в кредит
Август ознаменовался рядом крупных сделок на рынке коммерческой недвижимости Минска
Первый кредитный договор по адресному субсидированию жилья заключен в Беларусбанке
Американская компания Velton/Zegelman осуществила первый на Украине обмен недвижимости в Киеве на эфир (Ethereum), одну из наиболее популярных криптовалют в мире.
-
-
Совет европейских академий наук опубликовал заявление, в котором признал гомеопатию ненаучной и вредной для пациентов.
-
Бангкок оказался наиболее популярным среди туристов городом мира в 2016 году.
-
Гродненскими таможенниками пресечена попытка перемещения мясных продуктов без ветеринарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции.
-
Заседание межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси состоялось в Центризбиркоме.
-
-
-
Дошкольное образование столицы: Кто возделывает почву для коррупции?
Почему белорусские чиновники больше каратели, чем партнеры для бизнеса?
Государство обложило 34-процентным налогом воду! Когда же обложит воздух?
-
-