В Беларуси растет число малоимущих

За чертой бедности в первом полугодии 2017 года, согласно официальной статистике, находилось 6 процентов населения страны.
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Число белорусов, которые оказались за чертой бедности, продолжает расти. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в январе-июне малоимущими были 6% населения, сообщает TUT.BY со ссылкой на Белстат. Для сравнения: на аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 5,5% населения, а в 2015-м — 5%.
На начало июля население Беларуси составляло 9 млн 495,5 тысячи человек. То есть за национальной чертой бедности находились почти 570 тысяч человек. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума — 186,1 рубля в месяц.
«Среди регионов наименьший уровень малообеспеченности отмечен в Минске, наибольший — в Брестской области», — уточняют в Белстате. В столице этот показатель составляет 1,7% (год назад — 1,2%), а в Брестской области — 8,5% (год назад — 7,9%).
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