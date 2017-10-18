Белорусская таможня пресекла контрабанду игровых устройств на сумму более 200 тысяч долларов
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
17 октября 2017
АА
С целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме белорусский субъект хозяйствования занизил стоимость ввезенного на территорию ЕАЭС товара в 15 раз.
При осуществлении таможенного контроля партии электронных устройств для игр, размещенных на складе временного хранения в Молодечно, сотрудниками Оперативной и Минской региональной таможен установлено, что в документах на товар указаны недостоверные сведения о его стоимости, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.
405 приставок, 216 контроллеров и 60 шлемов виртуальной реальности были ввезены на территорию Евразийского экономического союза из Латвии. Занизив стоимость игровых устройств, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей около 35 тыс. рублей.
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