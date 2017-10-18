БГУ вошел в топ-25 лучших университетов региона развивающихся стран Европы и Центральной Азии
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
17 октября 2017
АА
Британское агентство QS опубликовало рейтинг лучших университетов мира. Согласно ему, БГУ вошел в ТОП-25 лучших вузов региона развивающихся стран Европы и Центральной Азии.
Как сообщила пресс-служба Белорусского государственного университета, с учетом того, что всего в регионе развивающихся стран Европы и Центральной Азии насчитывается более 2900 университетов, БГУ вошло в 1% лучших университетов региона. ,В новом рейтинге БГУ поднялся сразу на 18 позиций, и занял 21 место.
Первое место в рейтинге занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. За ним расположились Новосибирский государственный университет, Тартусский университет (Эстония), Санкт-Петербургский государственный университет, Карлов университет (Чехия). Помимо БГУ в рейтинг попали также Белорусский национальный технический университет (79-е место), БГУИР (118 место) и Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (191-200 место).
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