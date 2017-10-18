МАРТ констатирует рост ненадлежащей интернет-рекламы
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
17 октября 2017
АА
Министерство антимонопольного регулирования и торговли фиксирует рост случаев ненадлежащей интернет-рекламы.
Как сообщила начальник сектора по рекламе управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик, в последнее время увеличивается количество ненадлежащей интернет-рекламы, пишет БЕЛТА.
"Это обусловлено тем, что интенет-технологии очень активно входят в нашу жизнь, появляются новые мобильные приложения, различные версии сайтов. И в этом сегменте наблюдается большое количество нарушений, которые выявляются не только по обращениям граждан или самостоятельно министерством, но и по обращениям юридических лиц - рекламных организаций. Можно сказать, что за порядком на рекламном рынке теперь следят не только государственные органы, но и конкуренты", - отметила Инна Гаврильчик.
Представитель МАРТ рассказала, что чаще всего за последние 2-3 года выявляется использование в рекламе без документального подтверждения слов, создающих впечатление о преимуществе, и слов превосходной степени. "С этим мы боремся, но я призываю рекламный рынок создавать такую рекламу, которая корректно бы относилась к потребителю", - заявила она.
По словам Инны Гаврильчик, в 2017 году МАРТ совместно с местными исполнительными и распорядительными органами вынес более 4 тыс. предписаний и предупреждений по случаям размещения ненадлежащей рекламы. Составлено 290 протоколов об административных правонарушениях.
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