В результате операции "Нелегал" к ответственности привлечено 1847 человек

Специальное комплексное мероприятие «Нелегал», направленное на противодействие незаконной миграции, прошло в Беларуси с 27 по 30 сентября, сообщила пресс-служба МВД.

В течение этого времени милиционеры вместе с сотрудниками органов государственной безопасности и пограничной службы усиленно контролировали легальность нахождения иностранцев на территории республики.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Виталий Наумчик, за нарушение белорусского законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства к административной ответственности привлечено 1 847 человек, 1 349 из них – по причине нарушения порядка въезда, выезда и пребывания. Еще 276 иностранцев, постоянно проживающих в республике, привлечено к административной ответственности за недействительный вид на жительство либо отсутствие регистрации по месту пребывания. За пределы государств – членов ОДКБ выдворено 243 нарушителя.

Возбуждено 23 уголовных дела за нарушение срока запрета въезда в Беларусь и одно – по факту организации незаконной миграции. Задержано 5 лиц, находившихся в межгосударственном розыске.

Кроме того, во время проведения спецмероприятия сотрудники органов внутренних дел проверяли законность использования иностранной рабочей силы частными и государственными субъектами хозяйствования. За нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности 288 иностранцев привлечено к административной ответственности.