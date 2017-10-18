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За гибель военнослужащего из вооруженных сил уволен командир части

Общество

17 октября 2017

АА

За непринятие мер по предотвращению гибели личного состава из рядов Вооруженных Сил уволен командир воинской части - начальник школы 72-го объединенного учебного центра, в которой проходил службу Александр Коржич.

За гибель военнослужащего из вооруженных сил уволен командир части

Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

"В ходе проверки военным ведомством состояния правопорядка в 72-м объединенном учебном центре за непринятие мер по предотвращению гибели личного состава, поддержанию внутреннего порядка приказом министра обороны уволен из рядов Вооруженных Сил командир воинской части - начальник школы, в которой проходил службу рядовой Александр Коржич", - проинформировали в Минобороны.

Ранее военным ведомством сообщалось об отстранении от должностей ряда должностных лиц 72 ОУЦ и увольнении из рядов Вооруженных Сил четверых военнослужащих. "Проверка продолжается. Непременно будет обеспечена не только неотвратимость наказания в соответствии с законодательством виновных лиц за совершение правонарушений, но и должностных лиц - за непринятие мер по поддержанию дисциплины", - заверили в Министерстве обороны.

Как ранее сообщалось, тело солдата, который проходил срочную службу с мая, было обнаружено 3 октября в подвальном помещении одного из строений на территории воинской части в Борисовском районе. Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении.
 

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