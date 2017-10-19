Более 4 тысяч белорусов подписались за легализацию марихуаны

Петицию за легализацию марихуаны и ее производных в стране подписали 4,5 тысяч белорусов.

Петиция за легализацию и декриминализацию марихуаны и ее производных была размещена на сайте электронных петиций 5-го июля 2017-го года, и уже собрала почти 4,5 тысячи подписей.

Целью организаторов является внесение изменений в статьи 328 и 329 Уголовного Кодекса (УК) Республики Беларусь.

«Предлагаем внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие отмену наказания за выращивание, хранение и употребление марихуаны в небольших количествах для личных нужд лицами, достигшими возраста 21 года» – говорится в тексте петиции.

В случае, если петиция наберет необходимое количество подписей, ее направят в Палату представителей Национального собрания РБ и Министерство внутренних дел (МВД).

В тексте петиции приводятся в пример другие страны, где марихуана легализована, сообщили Белновости.

«Если судить объективно, алкоголь, который в Беларуси, напротив, прививается повсеместно, несет в тысячу раз больший вред, чем могла бы принести марихуана» – отмечается в петиции.