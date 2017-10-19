СК Беларуси, Армении и России подписали меморандумы о взаимодействии
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 октября 2017
АА
18 октября между СК Беларуси и Армении, а также СК России и Армении были подписаны меморандумы о взаимопонимании.
Встреча председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и главы Следственного комитета Армении Агвана Овсепяна состоялась сегодня в Ереване.
После переговоров были подписаны двусторонние меморандумы о взаимопонимании между СК Армении и Беларуси, а также СК Армении и России, сообщила БЕЛТА.
"Подписание меморандумов открывает новую страницу для взаимодействия между Следственными комитетами, они позволят углубить сотрудничество в области досудебного производства, новых методов экспертных исследований, проведения научных собраний, профессионального усовершенствования и других", - сказал Агван Овсепян.
После подписания документов стартовало совместное заседание коллегий Следственных комитетов трех стран.
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