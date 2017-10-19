В Беларуси опять подняли больной вопрос социальной защиты молодых специалистов на селе

Сенаторы намерены проработать вопросы предоставления жилья и снижения налоговой нагрузки для молодых специалистов на селе, занятых в социальной и культурной сферах.

Как сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Сиренко, тема социальной защиты молодых специалистов на сале не нова, но изменились некоторые факторы, поэтому пора сверить реальные планы, пишет БЕЛТА.

"Важна роль интеллигентной прослойки на селе. Проблемы у них одинаковые - стандартизация рабочих мест молодых специалистов, помощь при становлении и так далее", - заявил Виктор Сиренко.

По его мнению, надо рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки на молодых специалистов, которые приехали в сельскую местность по распределению в бюджетную сферу, то есть направлены туда государством.

"Или возьмем такой пример: хозяйство предоставляет молодому сельскому учителю или врачу жилье. По существующему законодательству оно не может перейти в последующем ему в собственность, даже если человек продолжит свой трудовой путь в этом населенном пункте. Надо как-то решить этот вопрос", - сказал зампред.

В целом, отметил Виктор Сиренко, к нему, как к заместителю председателя Миноблисполкома, нередко обращаются молодые люди. И в основном с бытовыми вопросами, которые возникают из-за формализма на местах.

"Создание бытовых условий - это первое, с чего надо начинать. Нагрузка на молодых специалистов уже значительно выше. Для человека, оказавшегося в непривычных условиях, без поддержки родителей, которому еще нужно выполнять трудовые обязанности, решать бытовые проблемы, - это слишком много", - добавил Виктор Сиренко. Что же касается предоставления льгот и надбавок к зарплате "начинающим" сельским интеллигентам, то в пределах законодательства уже сделано немало. По словам собеседника, сейчас нужно рассматривать не трехлетнюю "оседлость" молодых специалистов, а более продолжительный срок - пять лет. Сегодня в Минской области остается около 60% молодых специалистов всех профессий, которые распределяются за пределы райцентров.