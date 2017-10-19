Более 60 процентов граждан удовлетворены работой ЖКХ

В Беларуси подготовлен проект концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года, заявил сегодня на открытии республиканского семинара по совершенствованию системы ЖКХ заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Также принято решение о целесообразности создания института по вопросам ЖКХ при Национальной академии наук. Подготовлен ряд проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование экономических, организационных и правовых основ функционирования отрасли.

В их числе проекты закона о внесении изменений и дополнений в Жилищный кодекс, пяти указов, предусматривающих утверждение государственной программы "Чистая вода", ускоренную замену лифтов, тепловую реабилитацию жилых домов, передачу непрофильных активов специализированным организациям, расширение категорий граждан по предоставлению безналичных жилищных субсидий по заявительному принципу, а также трех постановлений Совета Министров.



"С учетом обсуждений на семинаре проекты нормативных правовых актов будут доработаны и внесены на рассмотрение главе государства. С принятием концепции будет откорректирована существующая госпрограмма "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы и подготовлена новая госпрограмма на следующую пятилетку", - сказал Анатолий Калинин.

Он призвал участников семинара вносить конструктивные предложения по повышению эффективности работы ЖКХ и напомнил, что в Минжилкомхозе с 18 октября работает прямая телефонная линия.

"Необходима реализация единой государственной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве как в центре, так и на местах. Преобразования в отрасли должны происходить взвешенно. Главная задача - обеспечить надлежащее качество, прозрачность и обоснованность формирования стоимости услуг", - подчеркнул Анатолий Калинин.

Проведенный информационно-аналитическим центром в мае текущего года социологический опрос показывает, что более 60% граждан удовлетворены работой организаций ЖКХ, доля негативных оценок снизилась на 18% к уровню 2014 года, сообщила БЕЛТА.

Республиканский семинар "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" проходит в Минске 19-20 октября. В первый день состоятся практические занятия, будут представлены опыт организации работы по различным направлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прогрессивные ресурсо- и энергосберегающие технологии для поэтапного их внедрения на территории всей республики.

Главная цель семинара - определение основных направлений совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства на среднесрочную перспективу.