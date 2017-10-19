Экс-директор Борисовводоканала «поил» жителей грязной водой

Бывший директор ГП «Борисовводоканал» знал о плохом качестве воды в скважинах, но не сообщал в территориальный центр эпидемиологии.

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора ГП "Борисовводоканал" за обман потребителей, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Уголовное дело возбуждено по материалам ОБЭП Борисовского РОВД. Мужчина подозревается в том, что, будучи осведомленным о плохом качестве воды в некоторых артезианских скважинах на территории района, не информировал об этом территориальный центр эпидемиологии и потребителей воды из этих скважин, совершив тем самым обман потребителей, повлекший причинение ущерба на сумму более 18 тыс белорусских рублей.

По словам заместителя начальника ОБЭП Борисовского РУВД Дениса Царенка, информация о том, что жители некоторых населенных пунктов, расположенных на территории Лошницкого, Велятичского, Гливинского, Метчанского, Зачистского, Пересадского и Неманицкого сельсоветов, потребляют некачественную воду, сотрудниками ОБЭП была получена оперативным путем: никто из жителей официально с жалобами не обращался, сообщила БЕЛТА.

Была проверена вода из всех 150 артезианских скважин в Борисовском районе, в 18 из них она оказалась ненадлежащего качества. Как выяснили оперативники в ходе проверки, директор водоканала знал об этой проблеме, т.к. организация периодически проводит анализ поставляемой гражданам воды, однако никаких мер по исправлению ситуации и информированию населения не предпринимал.

В настоящее время в отношении бывшего руководителя уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.257 (обман потребителей) УК Рб. Однако не исключено, что в ходе проведения дальнейшей проверки, а также учитывая бездействие должностного лица, преступное деяние может быть переквалифицировано на более тяжкое.