Объем переработки отходов увеличится в 2018 году до 23 процентов

В 2018 году будет перерабатываться более 23% коммунальных отходов. Об этом сообщила заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич.

По словам Галины Гилевич, ежегодно в Минске образуется более 1 млн т коммунальных отходов. Для их захоронения до 1 октября использовалось три полигона общей площадью 76 га. В настоящее время полигон "Северный" выведен из эксплуатации, срок действия полигона промышленных отходов "Прудище" истекает в 2018 году, а полигона "Тростенецкий" - в 2030 году.

"Проводится работа по расширению полигона "Прудище", совместно с Миноблисполкомом прорабатываются участки, которые можно использовать для захоронения отходов", - отметила Галина Гилевич.



Объем переработки отходов в городе увеличивается. Если в 2012 году эта цифра составляла 125 тыс. т, то в 2017 году она должна составить более 173 тыс. т, а в 2018 году - 235 тыс. т. С 2014 года в городе работают четыре линии по сортировке отходов, организована переработка ПЭТ-пленки, в районе полигона "Тростенецкий" построен мусороперерабатывающий сортировочный завод, в I полугодии 2018 года ожидается ввод еще одного аналогичного предприятия мощностью 110 тыс. т.

"Мингорисполком концептуально определил места по размещению объектов для дальнейшего увеличения объемов переработки отходов. На два участка разрабатываются детальные планы, после чего в открытом доступе планируется разместить информацию о проведении открытого конкурса для привлечения инвесторов. Рассматриваются технологии нескольких компаний. Если планы воплотятся в жизнь, то в ближайшем будущем из 1 млн т будет захораниваться только 200-250 тыс. т отходов", - сказала Галина Гилевич.

В городе проводится установка и замена контейнеров, внедрение новых методов стимулирования населения к раздельному сбору мусора. Открыто более 200 приемных пунктов вторсырья. Мусороперерабатывающий сортировочный завод в районе полигона "Тростенецкий" работает в тестовом режиме, сообщила БЕЛТА.

Завод построен за 1,5 года, стоимость строительства составила 8,5 млн долларов. Создано более 170 рабочих мест. Предприятие предназначено для приема и сортировки смешанных и раздельно собранных твердых коммунальных отходов, производительность линий сортировки - 100 тыс. т в год.

