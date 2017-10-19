Россиянин 20 лет получал пенсии в Беларуси и России

Генеральной прокуратурой Беларуси в Генеральную прокуратуру России передано уголовное дело о совершении гражданином России на территории Беларуси мошеннических действий.

В отношении пенсионера-мошенника возбуждено уголовное делопо ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия в было установлено, что пенсионер, являясь гражданином Российской Федерации, получал пенсию по выслуге лет на территории этого государства, как сообщила Генеральная прокуратура.

По прибытии для проживания в Республику Беларусь, действуя с целью противоправного завладения денежными средствами путем обмана должностных лиц Барановичского городского отдела социального обеспечения, подал заявление о назначении ему пенсии по выслуге лет и на территории Республики Беларусь.

В результате этого с 1993 по 2014 годы сумма незаконно начисленной и полученной пенсии на территории Беларуси составила 26,7 тыс. рублей, чем причинен ущерб государству.