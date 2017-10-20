Александр Лукашенко освободил от должности начальника учебной части в Печах
Общество
20 октября 2017
АА
Соответствующий указ №383 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в пятницу 20 октября. Решение принято в связи со смертью рядового Александра Коржича.
Полковник Константин Чернецкий освобожден от должности начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил.
Во время расследования уголовного дела по факту смерти рядового Александра Коржича были установлены случаи нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими учебного центра. Это стало возможным в результате самоустранения и безответственного отношения ряда должностных лиц центра к исполнению своих служебных обязанностей, а также отсутствия контроля за поддержанием воинской дисциплины и правопорядка в подчиненном соединении со стороны его начальника полковника Константина Чернецкого, сообщает пресс-служба президента.
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