«Белавиа» показала новую униформу

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального директора национального авиаперевозчика Глеб Пархамович по итогам презентации коллекции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы учитывали удобство, эстетичный вид, полноту коллекции. Сегодня была представлена лишь малая часть. Всего в ней около 40 элементов форменной одежды. И это только начало нашей плотной работы с дизайнером. Еще надо отработать все элементы, затратить немало времени, чтобы отшить одежду. Рассчитываем, что новую форменную одежду на наших сотрудниках пассажиры увидят где-то к осени 2018 года", - сказал Глеб Пархамович.

В прошлом году компания провела ребрендинг, и в том же ключе должна была выглядеть новая форменная одежда экипажа. Впервые отбор был проведен в необычном формате, для первоначального голосования были привлечены пользователи интернета, которые отобрали из 19 выставленных на голосование 15 коллекций. Затем в несколько этапов профессиональное жюри из числа работников компании и партнеров определило окончательного победителя.

"Форменную одежду надо смотреть вживую, и компания сознательно пошла на эти расходы по пошиву нескольких коллекций, чтобы посмотреть, что получиться, - пояснил Глеб Пархамович. - Кроме того, только работники компании могут по-настоящему оценить степень комфорта предложенных моделей".

Победителем стала команда белорусского бренда MUA. По словам руководителя команды Дарьи Соловьевой, создатели вдохновлялись всеми оттенками неба и учитывали пожелания авиакомпании. "Это целый месяц работы. Но и это только начало большого плавания, потому что эскизы включают не только одежду, но и обувь, аксессуары, бейджи, перчатки, кокарды, нагрудные значки. Работа предстоит очень большая", - сказала Дарья Соловьева.