На следующей неделе может выпасть первый снег

Антициклон с центром над территорией Финляндии принесет в Беларусь похолодание.
фото: obltv.ru
Понижение температуры воздуха вплоть до нуля градусов обещают синоптики на следующей неделе, сообщили в Гидромете.
На выходных погоду в стране обусловит холодная периферия антициклона, центр которого будет смещаться с Финляндии, только на юго-западе Беларуси будет относительно тепло.
"21 октября ночью кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью будет +2..+4°С, максимальная днем +4..+10°С, по юго-западу ночью +5..+9°С, днем +11..+13°С", — сообщили Sputnik в пятницу в Гидромете.
В воскресенье также местами ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман, сказали синоптики.
По их словам, температура воздуха минимальная ночью составит от —3°С до +3°С, максимальная днем +4..+10°С; по юго-западу ночью +4..+7°С, днем +11..+13°С.
Также синоптики не исключают дальнейшего похолодания, в понедельник днем не выше четырех градусов тепла, а в среду не исключено, что температура днем понизится до нуля градусов, может выпасть первый снег.
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Историческое здание на центральной площади Гродно реконструируют под культурно-деловой центр. Об этом сообщил заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.