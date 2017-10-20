Рейтинг голодающих стран: Беларусь в числе самых сытых

Эти 14 государств и заняли первую позицию рейтинга. Вместе с Беларусью на самыми сытыми были признаны Босния и Герцеговина, Чили, Хорватия, Куба, Эстония, Кувейт, Латвия, Литва, Черногория, Словакия, Турция Украина и Уругвай. В рейтинге эти государства разместились в алфавитном порядке, а потому Беларусь оказалась на первой строчке списка, пишет thinktanks.by.

Этим вполне можно гордиться, хотя стоит учитывать, что рейтинг составлялся среди развивающихся и отсталых стран. Данный факт не помешал в него включить все бывшие республики СССР и многие страны ЕС.

В Глобальном индексе голода страны оценивались по 100-бальной шкале, где 0 - лучший результат, а 100 - наихудший. У Беларуси и еще 13 государств-лидеров результат - менее 5 баллов. Аутсайдер рейтинга - Центрально-Африканская республика, где голодает более половины населения. Оценка ЮАР - 50,9. Кроме того, 43,5 балла исследователи поставили республике Чад, что свидетельствует о сложной ситуации с продовольствием и в этой стране.

Отметим, что Россия значительно отстает от лидеров, имея результат в 2017 году - 6,2 балла.

Отдельно составители 2017 Global Hunger Index рассчитали рейтинг для стран Восточной Европы и СНГ – самого сытого региона для развивающихся стран. Беларусь в нем занимает 2-е место, пропустив вперед лишь Хорватию. Далее следуют Эстония, Литва, Латвия и Украина. Казахстан и Россия занимают в этом списке 13-е и 14-е место соответственно. Замыкает данный рейтинг Таджикистан.