«Там вся коррупция». Лукашенко призвал жестко пресекать закупки через посредников
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
20 октября 2017
АА
В Беларуси будут жестко пресекать посредничество при закупках. Об этом предупредил глава государства Александр Лукашенко, выступая на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии ЖКХ.
фото: akmol.kz
В Беларуси будут жестко пресекать посредничество при закупках. Об этом предупредил глава государства Александр Лукашенко, выступая на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии ЖКХ.
По словам главы государства, посредническим структурам при закупках сырья и при реализации готовой продукции, особенно на государственных предприятиях, будет уделено особое внимание.
«Там вся коррупция. Всех, кого мы посадили в последнее время, почти все «залетели» именно на этих проблемах. Как только вы начинаете использовать посредников, к вам сразу придут правоохранители и контролеры. Это я вам твердо обещаю», - заявил Александр Лукашенко.
Президент в частности отметил, что закупка топлива у посреднических структур и без проведения конкурентных процедур ведет к завышению себестоимости тепловой энергии.
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Комитет государственного контроля озвучил довольно интересные факты того, как в Беларуси реализуются "инновационные" проекты по обезвреживанию опасных медицинских отходов. Как водится, без коррупции и вреда окружающей среде не обошлось.
Президент Беларуси приказал чиновникам не будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости услуг буквально с завтрашнего дня. По его словам, это вопрос в том числе и политический, спешка здесь недопустима.
Историческое здание на центральной площади Гродно реконструируют под культурно-деловой центр. Об этом сообщил заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.