За время операции «Розыск» удалось найти 186 разыскиваемых Беларусью преступников

За два дня операции «Розыск» в странах СНГ удалось задержать или установить местонахождение 186 преступников, которых искала белорусская милиция, сообщили в МВД республики.

"Подведены итоги межгосударственного специального комплексного мероприятия "Розыск", которое проводилось на территории стран Содружества Независимых Государств 11-12 октября", - говорится в сообщении.

"В течение двух суток удалось задержать или установить местонахождение 186 преступников, которых искали стражи порядка нашей страны, 104 без вести пропавших граждан, 371 ответчика и должника по гражданским и экономическим делам. Идентифицировано 6 неопознанных трупов", - проинформировали в МВД.

В то же время, на территории Беларуси для государств - участников СНГ задержано или установлено 33 разыскиваемых лица, в том числе 31 преступник (30 - для России, один - для Украины) и два без вести пропавших человека (по одному для России и Казахстана), отметили в министерстве.

В рамках операции правоохранители активизировали совместную работу по розыску обвиняемых, которые скрылись от ведущих уголовный процесс органов, осужденных, уклоняющихся от отбытия наказания, ответчиков и должников по гражданским и экономическим делам, а также без вести пропавших людей, пояснили в МВД.

Накануне проведения операции, уточнили там, оперативники подразделений угро Беларуси изучили информацию о том, где могут находиться разыскиваемые, а затем направили соответствующие запросы в территориальные органы внутренних дел и коллегам по СНГ.