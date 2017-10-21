В Беларуси усложнят правила экзаменов для мотоциклистов

Согласно постановлению МВД №280, которое вступает в силу через полгода, проверка навыков управления мотоциклом осуществляется на специальной площадке. Экзаменуемый должен в мотоэкипировке (мотошлем, мотоперчатки, наколенники, налокотники) выполнить последовательно следующие элементы - движение по прямой с переключением передач с низшей на высшую и наоборот; управление на минимальной скорости ("колейная доска"); выполнение разворотов малого радиуса (габаритная "восьмерка"); выполнение поворотов малого радиуса (габаритная "змейка"); маневрирование в условиях ограниченного времени ("маневрирование"); торможение и остановка при движении на второй скорости.

Перед началом выполнения элемента "маневрирование" экзаменуемый должен остановить транспортное средство на расстоянии не более 0,5 м от линии начала выполнения элемента ("старт") по переднему габариту транспортного средства. Время для выполнения элемента не более 7 секунд.

Временной отрезок замеряется по фактическому пересечению передним габаритом транспортного средства линии "старт" и задним габаритом линии окончания выполнения элемента ("финиш").

Элемент практического экзамена на мотоцикле считается невыполненным, если экзаменуемый дважды не смог переключить передачу с низшей на высшую и (или) наоборот; коснулся ограничительного конуса (стойки), выехал за пределы элемента; отклонился от заданной траектории при выполнении элементов габаритная "змейка", "маневрирование"; превысил установленный лимит времени при выполнении элемента "маневрирование"; при выполнении торможения пересек стоп-линию или остановился на расстоянии более 0,5 м от стоп-линии (по проекции переднего габарита).

Практический экзамен на мотоцикле считается не сданным в случаях, если экзаменуемый не выполнил один из элементов; отказался от выполнения элемента; допустил падение мотоцикла; опустил ногу с подножки во время движения; дважды заглушил двигатель при трогании с места; дважды не смог выключить передачу при остановке с работающим двигателем.

Кроме того, в Инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством внесены и другие изменения.

Как и ранее, лицо, сдавшее теоретический экзамен, допускается к сдаче практического экзамена в течение последующих 6 месяцев, по истечении которых теоретический и практический экзамены назначаются вновь.

Однако теперь в данном случае при назначении практического экзамена учитывается количество предыдущих попыток и период времени, прошедший с последней попытки.

Также прописано, что во время практических испытаний по требованию экзаменуемого предоставляется для ознакомления соответствующая карта испытательного маршрута. В случае отклонения от испытательного маршрута экзаменатор информирует об этом экзаменуемого и дает указание о возврате на маршрут.