Белорусский мошенник погорел в России на превышении скорости
Общество
23 октября 2017
АА
В Смоленской области России задержан белорус, находящийся в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества на территории Витебской области.
Такая информация размещена на сайте МВД России, сообщает БЕЛТА. Во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Десногорске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого нарушил установленный скоростной режим. При проверке документов по информационным базам полицейские выяснили, что 26-летний белорус находится в межгосударственном розыске с декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, что белорус, проживая на территории Витебской области, входил в доверие к знакомым и просил в долг деньги на создание фирмы. Завладев денежными средствами, он переехал в город Рославль Смоленской области. В настоящее время мужчина задержан по ст.91-92 Уголовно-процессуального кодекса России. О задержании сообщено инициатору розыска.
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Причин, почему органическое сельское хозяйство пока в Беларуси активно не развивается, много. Одни из основных – отсутствие частной собственности на землю, недостаточная государственная поддержка, слабая информированность населения о пользе органики.