Беларусь и Польша будут сотрудничать в области рационального использования трансграничных вод

Беларусь и Польша намерены подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод, сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Проект данного документа был обсужден на встрече рабочей группы по водным ресурсам, созданной в рамках работы белорусско-польской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

"В ходе встречи был обсужден проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод, процедуры его согласования и подписания", - сообщается на официальном сайте Минприроды.

Кроме того, был рассмотрены вопросы об актуализации карт угроз и рисков наводнений на белорусско-польской границе.