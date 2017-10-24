Лукашенко хочет повысить «исполнительскую и трудовую дисциплину» госслужащих

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает наличие проблемных моментов с исполнительской дисциплиной среди госслужащих и в вопросе работы с обращениями граждан. Об этом он заявил на совещании с руководством Администрации президента.

Для обсуждения на совещании были внесены несколько блоков вопросов, которые касаются кадровой политики, престижа, статуса государственной службы.

"У вас есть предложения и вопросы. Я готов к обсуждению, - сказал Александр Лукашенко. - Традиционно мы будем обсуждать на подобных совещаниях вопросы выполнения поручений президента. Я прежде всего предупреждал главу Администрации - у нас проблемы есть (не знаю - большие, малые) - сегодня сделаем выводы по исполнительской и, к сожалению, трудовой дисциплине наших госслужащих. Я просил проверить эти вопросы и сегодня доложить".

Еще одна тема совещания - качество работы с обращениями граждан, о чем ранее давались соответствующие поручения, сказал президент. "Нам надо некую нормальную форму выработать в работе с обращениями граждан. Все тянется с советских времен: кто-то написал в Администрацию президента или на имя президента, кто-то жалуется на местные органы власти, а мы туда отправляем для рассмотрения эти жалобы и заявления. Поток ненужный информации, платим за это деньги, почта несет их туда эти письма, потом они вам присылают обратно. А еще и фельдъегерскую связь используем недешевую. Пора этому положить конец. И я попросил, чтобы здесь были внесены конкретные предложения", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что подобные совещания с руководством Администрации Президента будут носить традиционный характер и проводиться примерно раз в два месяца. На мероприятие также были приглашены госсекретарь Совета Безопасности Станислав Зась и управляющий делами Президента Виктор Шейман.

Президент подчеркнул, что на подобных совещаниях хотел бы слышать не самоотчеты от их участников, а в первую очередь обсуждать актуальные вопросы, требующие решения на уровне главы государства.

"И предупреждаю всех, что решения, которые мы принимаем здесь (пусть даже не формализованные, а устные мои решения), должны безоговорочно исполняться. Замусоливать вопросы или прятать их в долгий ящик, под сукно положить не получится. Тем более что сегодня нам надо определиться по серьезнейшим направлениям нашей работы. Ну и, конечно, звучные вопросы. Это тоже те проблемы, которые мы должны сегодня рассматривать", - резюмировал Александр Лукашенко.