«Сила» белорусского паспорта распространяется на 71 государство
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
25 октября 2017
АА
В ежегодно обновляемом рейтинге «самых сильных паспортов» (Individual Passport Power Rank) Беларусь поделила места с Казахстаном, Оманом и Науру. Наш паспорт дает право безвизового посещения 71 страны.
thenanfang.com
В итоге Беларусь заняла 109-е место. Из 71 стран наши граждане в 39 могут попасть без визы, в 32 – с оформлением визы по прибытию.
В 2017 году единоличным лидером рейтинга стал Сингапур. С паспортом этой страны можно посетить без визы или получить ее по прибытии 159 стран мира. Второе место у Германии (158), третье и четвертое поделили Швеция и Южная Корея (по 157).
Самый слабый паспорт у Афганистана (22). В этой группе страны также Ирак и Пакистан (по 26 стран) и Сирия (29).
На пространстве бывшего СССР больше всего стран (по 149) могут без виз посетить жители Литвы и Латвии. Далее следуют граждане Эстонии (148), Украины (120), России (108), Грузии и Молдовы (по 105).
Слабее, чем у белорусов, паспорта у жителей Азербайджана (64), Армении (59), Кыргызстана (58), Таджикистана и Узбекистана (по 54) и Туркменистана (48).
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич 25 октября выступил в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь с докладом, а после ответил на ряд вопросов представителей средств массовой информации.
За последние 10 лет при содействии определенных должностных лиц Минздрава и ведомственных предприятий в Беларуси создана такая коррупционная система по закупке оборудования, что перед ней сегодня бессильны все правоохранительные органы страны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает наличие проблемных моментов с исполнительской дисциплиной среди госслужащих и в вопросе работы с обращениями граждан. Об этом он заявил на совещании с руководством Администрации президента.
Беларусь и Польша намерены подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод, сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
В ситуации, когда за последний год ставки по кредитам снизились наполовину, - возможностей приобрести собственную квартиру становится больше. Но для многих до сих пор остается непонятным, что же происходит на вторичном рынке жилья Минска.
Причин, почему органическое сельское хозяйство пока в Беларуси активно не развивается, много. Одни из основных – отсутствие частной собственности на землю, недостаточная государственная поддержка, слабая информированность населения о пользе органики.