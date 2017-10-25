В Беларуси изменят порядок проведения массовых мероприятий

Некоторые поправки в закон о проведения массовых мероприятий были приняты Палатой представителей в первом чтении. Планируется ввести уведомительный порядок проведения массовых мероприятий в Беларуси.

"Основная новация законопроекта - это введение уведомительного порядка проведения массовых мероприятий в постоянных местах, которые определены местными исполнительными и распорядительными органами", - рассказал Валерий Савко, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.

Он обратил внимание, что в соответствии с Избирательным кодексом Беларуси аналогичный подход сейчас применяется в период политических кампаний, в отношении массовых мероприятий с участием кандидатов в президенты (или депутаты) и их доверенных лиц.

"У нас сложилась положительная практика проведения в упрощенном порядке массовых мероприятий во время избирательных кампаний. Это позволяет распространить схожие требования и к порядку проведения массовых мероприятий в иных случаях", - считает депутат.

При этом проектом закона устанавливается, что общие требования к порядку проведения и обеспечению общественной безопасности распространяются как на массовые мероприятия, которые проводятся в разрешительном, так и на те, которые проводятся в уведомительном порядке. В частности, остаются те же требования к подаче уведомления о проведении массового мероприятия, что и к подаче соответствующего заявления.

"А именно: соответствующее уведомление должно быть направлено в местные органы власти не позднее чем за десять дней до предполагаемой даты проведения", - пояснил Валерий Савко.

Кроме того, в документе прописано, что местные власти не позднее чем за пять дней до даты планируемого мероприятия должны сообщить о недопустимости его проведения в двух случаях: если ранее уже поступило уведомление от другого заявителя о проведении в том же месте и в то же время или если поданное уведомление не соответствует требованиям законодательства.

"Проводить массовые мероприятия в уведомительном порядке будет можно только в тех местах, которые определены для этих целей местными органами власти. Также на организаторов возлагается обязанность по заключению договоров на оказание услуг по охране общественного порядка, медицинскому обслуживанию и уборке территории после проведения", - рассказал Валерий Савко.

Между тем он подчеркнул, что массовые мероприятия, проводимые в иных (не запрещенных для этих целей) местах, будут проводиться на прежних условиях обязательного получения разрешения от местного исполнительного и распорядительного органа. Кроме того, корректируется перечень предметов, запрещенных к проносу в место проведения массового мероприятия как участниками, так и организаторами.

Нельзя будет иметь при себе предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению и воспламенению, а также алкогольные напитки. Повышается уровень ответственности политических партий, общественных объединений и иных организаций за организацию и проведение массовых мероприятий с нарушением действующего законодательства.

Статья 2 проекта закона предусматривает внесение изменений в статью 23.34 Кодекса об административных правонарушениях, направленных на дифференциацию ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий для физических и юридических лиц.

"С учетом ситуации, сложившейся в ходе рассмотрения заявлений о проведении массовых мероприятий в Минске 25 марта 2017 года, проект закона содержит нормы, направленные на урегулирование процедуры отзыва заявления о проведении массового мероприятия. Прописано, что такой отзыв влечет прекращение рассмотрения заявления и прекращение организатором подготовки проведения мероприятия. В то же время сейчас возможность отзыва заявления напрямую законодательством не закреплена, а это на практике порождает дискуссии о правовых последствиях такого отзыва и может использоваться для проведения несанкционированных акций", - пояснил Валерий Савко.

Он акцентировал внимание, что одно из важных новшеств законопроекта касается работы на массовых мероприятиях журналистов, которые их освещают. "После вступления поправок в силу журналист обязан будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение. Для сотрудника иностранного СМИ также будет необходим документ, подтверждающий аккредитацию в Беларуси. Это требование распространяется как на журналистов средств массовой информации, зарегистрированных на территории Беларуси, так и на журналистов информационных ресурсов, размещенных в сети Интернет. Кроме того, журналист обязан будет иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации - к примеру, нарукавную повязку, бейдж или жилет", - пояснил депутат.

По его словам, в соответствии с поправками до получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатор, а также иные лица не вправе будут объявлять в СМИ, Интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные материалы, сообщает БЕЛТА.

"Таким образом, установлен исчерпывающий перечень способов, которыми нельзя объявлять о массовых мероприятиях до получения разрешения на их проведение", - добавил депутат.



