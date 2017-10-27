Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днем Независимости
Общество
27 октября 2017
АА
Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником – Днем Независимости.
"Значимые достижения во всех сферах, поступательное укрепление экономики и рост авторитета на международной арене убедительно характеризуют успехи современного Туркменистана. Уверен, что интенсивный и содержательный диалог между нашими государствами будет и впредь играть важную роль в динамичном развитии белорусско-туркменских отношений", – говорится в поздравлении.
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