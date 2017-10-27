Бизнесмена Аверьянова объявили в розыск

Беглый бизнесмен Юрий Аверьянов объявлен в международный розыск. Об этом сегодня в Минске заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур Беларуси и России.
belaruspartisan.org
«Его подозревают в совершении преступления по ст. 243 УК РБ, которая касается уплаты налогов. Сейчас точную сумму, которую ему вменяет следствие, назвать не могу», передает слова Ивана Носкевича TUT.BY.
Напомним, что Юрий Аверьянов — первооткрыватель самых крупных рынков и развлекательных заведений в Минске. Вскоре после распада Советского Союза он открыл вещевой рынок в центре Минска на стадионе «Динамо». Торговые места там арендовали более двух тысяч человек.
В 1994 году предпринимателю удалось убедить городские власти перенести полустихийный автомобильный рынок в районе стадиона «Локомотив» на новую площадку — за кольцевую дорогу рядом с микрорайоном «Малиновка». Со временем он стал крупнейшим в Беларуси и превратился в «Торговый мир — Кольцо», под крышей которого стало возможно купить не только машину, но и автозапчасти, стройматериалы и другие товары. Второе крупное направление в бизнесе Аверьянова — развлекательные заведения. Это он создал в Минске первый боулинг-центр Madison Club, первый кинотеатр под открытым небом. Открыл несколько клубов, ресторанов и дискотек. Среди его брендов — «Макс-шоу», «Блиндаж», U2, «Русалочка», «Акрополь», «Триклиний».
Юрий Аверьянов основал первый частный парк аттракционов «Дримлэнд» на улице Орловской, рядом с Дворцом независимости.
Более полутора лет назад у Юрия Аверьянова разгорелась «война» с кредиторами за свои активы. Тогда же бизнесмен изложил TUT.BY свою версию произошедшего. Кроме того, выяснилось, что погрязший в долгах предприниматель осел в Европе.
Затем стала появляться информация, что компании Аверьянова одна за другой уходят в банкротство. Одним из последних это сделало ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» (объединяет автомобильный и строительный рынки и торговые центры в столичном микрорайоне Малиновка).
В начале «нулевых» Юрий Аверьянов также уезжал из Беларуси, когда на скамье подсудимых оказались шестеро руководителей автомобильного рынка.
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