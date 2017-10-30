Экс-глава Минской области Борис Батура награжден церковным орденом Евфросинии Полоцкой

Беглый бизнесмен Юрий Аверьянов объявлен в международный розыск. Об этом сегодня в Минске заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур Беларуси и России.
Прокуратурой города Минска проведена проверка соблюдения трудового законодательства должностными лицами военно-медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет».
Оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД провели операцию по задержанию начальника одного из Департаментов Государственного комитета по стандартизации.
В Гомельской области произведены успешные испытания усовершенствованной версии системы залпового огня "Полонез", созданной белорусскими разработчиками. Теперь система может поражать цели на расстоянии до 300 км.
В ежегодно обновляемом рейтинге «самых сильных паспортов» (Individual Passport Power Rank) Беларусь поделила места с Казахстаном, Оманом и Науру. Наш паспорт дает право безвизового посещения 71 страны.
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич 25 октября выступил в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь с докладом, а после ответил на ряд вопросов представителей средств массовой информации.
За последние 10 лет при содействии определенных должностных лиц Минздрава и ведомственных предприятий в Беларуси создана такая коррупционная система по закупке оборудования, что перед ней сегодня бессильны все правоохранительные органы страны.
Прокуратурой города Минска проведена проверка соблюдения трудового законодательства должностными лицами военно-медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет».