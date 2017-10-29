Задержаны топ-менеджеры «ДорОРСа»

Они подозреваются в совершении коррупционного преступления, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

«Директор и главный инженер задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления по материалам ГУБОПиК МВД, - уточнила официальный представитель СК Юлия Гончарова. - Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями)».

«ДорОрс» принадлежит Белорусской железной дороге, управляет сетью магазинов и точек общепитов, преимущественно расположенных на вокзалах и железнодорожных станциях, по выручке входит в топ-15 розничных бизнесов Беларуси. Также «ДорОрсу» принадлежат собственные тепличное хозяйство и вино-водочный завод.