Беларусь попала в американский рейтинг "самых дешевых стран для жизни или выхода на пенсию"

Примечательно, что в Топ-50 самых дешевых стран для жизни или выхода на пенсию для американцев, Беларусь оказалась на последнем, 50-м месте.

Рейтинг составил американский финансовый портал GoBankingRates. В нем местные зарплаты и цены были переведены в доллары и сопоставлены с аналогичными показателями в Нью-Йорке, сообщает Thinktanks.by.



Всего учитывалось 4 главных фактора: индекс местной покупательской способности (сколько товаров можно купить за среднюю зарплату), аренда жилья, цены продовольственных товаров и стоимость местных товаров и услуг (рестораны, транспорт, развлечения).

Как сказано в рейтинге, в Беларуси, по сравнению с Нью-Йорком:

- Местная покупательная способность на 59,9% ниже;

- Аренда на 85,1% дешевле;

- Продовольственные товары на 67% дешевле;

- Местные товары и услуги на 59,5% дешевле.

В пояснении для Беларуси говорится, что тратя "приблизительно 450 долларов США в на текущие расходы, а также около 440 долларов в месяц за аренду квартиры с одной спальней в центре Минска, один человек может комфортно жить менее чем за 1000 долларов в месяц".

На 1 место в рейтинге попала ЮАР, на 2-е - Индия, на 3-е - Косово, на 4-е - Саудовская Аравия, на 5-е - Казахстан.

Отметим, что другие старны-соседки Беларуси оказались в Топ-50 самых дешевых стран для жизни или выхода на пенсию для американцев также выше Беларуси. Так Польша расположилась в рейтинге на 12-м месте, Украина - на 24-м, Россия - на 39-м, Латвия - на 47, а Литва - на 48 месте.

Так что даже в рейтинге самых дешевых стран, Беларусь, по сравнению с соседями, самая недешевая.