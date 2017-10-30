Беларусь попала в американский рейтинг "самых дешевых стран для жизни или выхода на пенсию"
Общество
30 октября 2017
АА
Примечательно, что в Топ-50 самых дешевых стран для жизни или выхода на пенсию для американцев, Беларусь оказалась на последнем, 50-м месте.
Так проиллюстрирована Беларусь в рейтинге GoBankingRates
Рейтинг составил американский финансовый портал GoBankingRates. В нем местные зарплаты и цены были переведены в доллары и сопоставлены с аналогичными показателями в Нью-Йорке, сообщает Thinktanks.by.
Всего учитывалось 4 главных фактора: индекс местной покупательской способности (сколько товаров можно купить за среднюю зарплату), аренда жилья, цены продовольственных товаров и стоимость местных товаров и услуг (рестораны, транспорт, развлечения).
Как сказано в рейтинге, в Беларуси, по сравнению с Нью-Йорком:
- Местная покупательная способность на 59,9% ниже;
- Аренда на 85,1% дешевле;
- Продовольственные товары на 67% дешевле;
- Местные товары и услуги на 59,5% дешевле.
В пояснении для Беларуси говорится, что тратя "приблизительно 450 долларов США в на текущие расходы, а также около 440 долларов в месяц за аренду квартиры с одной спальней в центре Минска, один человек может комфортно жить менее чем за 1000 долларов в месяц".
На 1 место в рейтинге попала ЮАР, на 2-е - Индия, на 3-е - Косово, на 4-е - Саудовская Аравия, на 5-е - Казахстан.
Отметим, что другие старны-соседки Беларуси оказались в Топ-50 самых дешевых стран для жизни или выхода на пенсию для американцев также выше Беларуси. Так Польша расположилась в рейтинге на 12-м месте, Украина - на 24-м, Россия - на 39-м, Латвия - на 47, а Литва - на 48 месте.
Так что даже в рейтинге самых дешевых стран, Беларусь, по сравнению с соседями, самая недешевая.
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