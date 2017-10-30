Минчанин 7 месяцев изготавливал и продавал психотропы через тайники

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего минчанина, распространявшего психотропы через тайники на протяжении 7 месяцев.

По данным следствия, 38-летний минчанин вошел в состав группы, занимавшейся распространением запрещенных веществ на территории Беларуси посредством различных интернет-магазинов.

Установлено, что обвиняемый осуществлял свою деятельность на протяжении не менее 7 месяцев, с сентября 2016 года. Его роль заключалась в извлечении из тайников в Российской Федерации основы для изготовления психотропов, банковских карт, SIM-карт, и их доставке в Беларусь с последующим производством «закладок».

Также он извлекал запрещенные вещества из тайников, расположенных в Беларуси, осуществлял их взвешивание, фасовку и непосредственный сбыт, посредством помещения в тайники.

Именно в процессе перемещения на автомобиле Nissan Almera содержимого одной из «закладок» с целью дальнейшего сбыта обвиняемый был задержан правоохранителями в апреле 2017 года на территории Минского района.

В автомобиле было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета весом около 2 кг, которое согласно заключению эксперта содержит в себе особо опасное психотропное вещество – альфа-PVP.

Кроме того, установлено, что 38-летний мужчина управлял автомобилем Nissan в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, будучи привлеченным двумя месяцами ранее к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе осмотра автомобиля также был обнаружен сверток с марихуаной, принадлежавший обвиняемому, а в ходе обыска по месту его жительства – тридцать патронов нарезного огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

С целью закрепления доказательственной базы проанализирован большой объем данных, в том числе записи камер видеонаблюдения и сведения о телефонных соединениях. Получены и приобщены к материалам уголовного дела результаты экспертных исследований. Продолжается работа по установлению иных лиц, причастных к деятельности интернет-магазинов, с которыми был связан обвиняемый.

На имущество мужчины – компьютерная техника, телефоны, автомобили – наложен арест.

Действия 38-летнего жителя Минска квалифицированы следствием по чч. 1, 4 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), ч. 1 ст. 317-1 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения), ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении боеприпасов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.