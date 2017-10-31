Количество наркопреступлений среди подростков сократилось в два раза

Количество наркопреступлений среди подростков сократилось в 2017 году более чем в два раза.

Как сообщил БЕЛТА заместитель начальника организационно-аналитического управления милиции общественной безопасности МВД Вадим Петыш, за девять месяцев этого года подростки совершили 1437 преступлений. Среди них почти половина - кражи (700), далее идут хулиганства (214) и незаконный оборот наркотиков (95, из них 37 - сбыт).

По сравнению с прошлым годом количество преступлений по всем трем позициям снизилось, при этом число наркопреступлений - более чем в 2 раза (в январе-сентябре 2016-го их было 210). Говоря об уровне подростковой преступности в городе и на селе, представитель МВД отметил, что в абсолютных цифрах в городах происходит больше преступлений. Но если посмотреть на количество совершенных подростками преступлений на 100 тыс. сельского и 100 тыс. городского населения, то в сельской местности цифра выше: 16 и 14 соответственно. Однако тенденция движется в обратную сторону.

Подростки из неблагополучных семей чаще совершают традиционные преступления - кражи и хулиганства. Детям из благополучных семей свойственны в основном преступления в интернете. "В виртуальном мире они в некоторых ситуациях чувствуют себя хозяевами положения и позволяют себе различные вольности", - отметил Вадим Петыш.

Во время каникул число совершенных подростками преступлений вырастает незначительно - в среднем на 7-10%. "Это результат нашего профилактического воздействия. Сотрудники милиции уделяют повышенное внимание поведению детей на каникулах. Особенно тех, кто раньше имел проблемы с законом", - сказал Вадим Петыш.

Работа ведется в различных направлениях. Первое - контроль за поведением подростков в свободное время. Первоочередное внимание уделяется местам, где могут быть несовершеннолетние, особенно в вечернее время. Милиция проверяет и увеселительные заведения, и работу секций, и криминогенные объекты. Как правило, сотрудники работают во вторую смену, потому что порядка 40% преступлений происходят в темное время суток.

Второй аспект - работа с конкретными детьми, уже попадавшими в поле зрения правоохранителей. Таких сегодня более 8 тыс. Их посещают по месту жительства, общаются с родственниками и друзьями. Под особым контролем находятся иногородние дети, приехавшие учиться в колледжи или лицеи. Во время учебы они живут в одном городе, а на время каникул уезжают домой, и милиция обеспечивает обмен информацией, чтобы подростки не выходили из поля зрения.