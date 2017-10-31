Обвинение по делу о гибели солдата в Печах предъявлено десяти военнослужащим
Общество
31 октября 2017
АА
По делу гибели солдата срочной службы Александра Коржича предъявлено обвинение десяти военнослужащим, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
фото: tut.by
31 октября официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после трагической гибели 21-летнего солдата Александра Коржича в воинской части в Печах. 10 военнослужащих заключены под стражу, одного офицера отпустили на свободу под обязательство о явке.
По словам Юлии Гончаровой, следователи предъявили обвинения десяти военнослужащим (восьми сержантам, прапорщику и офицеру). Еще один офицер отпущен под подписку о невыезде, однако он остается в статусе подозреваемого. Также правоохранители продолжают устанавливать причастность других лиц к совершению преступления.
Изначально следователи предполагали, что основной версией случившегося является суицид. Однако после того, как эта история получил общественный резонанс и дошла до президента, СК возбудил и соединил в одно производство 13 уголовных дела по статьям «Мошенничество», «Нарушение уставных отношений» и «Злоупотреблению властью». В воинской части в Печах задержали 10 человек.
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