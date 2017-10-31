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Обвинение по делу о гибели солдата в Печах предъявлено десяти военнослужащим

Общество

31 октября 2017

АА

По делу гибели солдата срочной службы Александра Коржича предъявлено обвинение десяти военнослужащим, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Обвинение по делу о гибели солдата в Печах предъявлено десяти военнослужащим

фото: tut.by

31 октября официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после трагической гибели 21-летнего солдата Александра Коржича в воинской части в Печах. 10 военнослужащих заключены под стражу, одного офицера отпустили на свободу под обязательство о явке.

По словам Юлии Гончаровой, следователи предъявили обвинения десяти военнослужащим (восьми сержантам, прапорщику и офицеру). Еще один офицер отпущен под подписку о невыезде, однако он остается в статусе подозреваемого. Также правоохранители продолжают устанавливать причастность других лиц к совершению преступления.
 
Изначально следователи предполагали, что основной версией случившегося является суицид. Однако после того, как эта история получил общественный резонанс и дошла до президента, СК возбудил и соединил в одно производство 13 уголовных дела по статьям «Мошенничество», «Нарушение уставных отношений» и «Злоупотреблению властью». В воинской части в Печах задержали 10 человек. 

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