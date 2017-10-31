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У белоруса таможенники в Литве изъяли 250 тысяч евро

Общество

31 октября 2017

АА

Как сообщает таможенная служба Литвы, водитель дорогостоящего Audi задержан, четверть миллиона евро изъята.

У белоруса таможенники в Литве изъяли 250 тысяч евро

Sputnik Литва

Сотрудниками литовской таможенной службы на пропускном пункте Лаворишкес задержан гражданин Беларуси. Сообщается, что на заднем сиденье автомобиля у мужчины было обнаружено порядка 250 тысяч незадекларированных евро. По словам задержанного, он просто забыл задекларировать крупную денежную сумму.

Подозреваемый помещён в камеру предварительного заключения. Ему будут предъявлены обвинения в контрабанде денежных средств. Деньги конфискованы. По данному факту проводится проверка.

Согласно информации литовской таможни, в этом году на литовской границе выявлено незадекларированной валюты на общую сумму в 361 тыс. евро.
 

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