У белоруса таможенники в Литве изъяли 250 тысяч евро

Сотрудниками литовской таможенной службы на пропускном пункте Лаворишкес задержан гражданин Беларуси. Сообщается, что на заднем сиденье автомобиля у мужчины было обнаружено порядка 250 тысяч незадекларированных евро. По словам задержанного, он просто забыл задекларировать крупную денежную сумму.

Подозреваемый помещён в камеру предварительного заключения. Ему будут предъявлены обвинения в контрабанде денежных средств. Деньги конфискованы. По данному факту проводится проверка.

Согласно информации литовской таможни, в этом году на литовской границе выявлено незадекларированной валюты на общую сумму в 361 тыс. евро.

