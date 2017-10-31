У белоруса таможенники в Литве изъяли 250 тысяч евро
Общество
31 октября 2017
АА
Как сообщает таможенная служба Литвы, водитель дорогостоящего Audi задержан, четверть миллиона евро изъята.
Sputnik Литва
Сотрудниками литовской таможенной службы на пропускном пункте Лаворишкес задержан гражданин Беларуси. Сообщается, что на заднем сиденье автомобиля у мужчины было обнаружено порядка 250 тысяч незадекларированных евро. По словам задержанного, он просто забыл задекларировать крупную денежную сумму.
Подозреваемый помещён в камеру предварительного заключения. Ему будут предъявлены обвинения в контрабанде денежных средств. Деньги конфискованы. По данному факту проводится проверка.
Согласно информации литовской таможни, в этом году на литовской границе выявлено незадекларированной валюты на общую сумму в 361 тыс. евро.
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