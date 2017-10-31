Власти разрешили КХП-БНФ проведение шествия в День памяти предков «Дзяды»
Общество
31 октября 2017
АА
Минские городской и областной исполкомы удовлетворили заявку Консервативно-христианской партии — БНФ на проведение шествия и митинга по случаю дня памяти предков «Дзяды».
фото: tut.by
"Власти разрешили проведение в воскресенье 5 ноября шествия на "Дзяды" и митинга в Куропатах", - говорится в сообщении партии в twitter.
По информации БНФ, участники пройдут от здания Минского часового завода по проспекту Независимости и улице Калиновского до урочища Куропаты, где состоится митинг.
Урочище Куропаты под Минском, где оппозиция традиционно проводит свою акцию в День поминовения предков, является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По некоторым данным, здесь захоронено от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.
На территории урочища установлен мемориальный знак от имени народа США. Он был открыт 15 января 1994 года во время визита в Беларусь президента США Билла Клинтона. Б.Клинтон принимал участие в церемонии открытия мемориального знака.
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