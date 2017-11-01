В Беларуси минимальный потребительский бюджет увеличился на 1 процент

В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах сентября 2017 года. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 23 октября 2017 года №61.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018-го в расчете на месяц составляет 325,13 белоруских рубля - этот социальный норматив увеличился на 1% по сравнению с действовавшим с 1 августа по 31 октября нынешнего года.

Удельный вес основных статей потребительских расходов в МПБ семьи из четырех человек следующий: продукты питания - 50%, одежда, белье, обувь - 19,6%, жилищно-коммунальные услуги - 7,3%, бытовые услуги, транспорт, связь - 8,9%; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 8,6%, культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,4%, взносы и платежи - 1,8%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,4%.

Постановлением Минтруда и соцзащиты на период с 1 ноября текущего года по 31 января будущего года также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере 351,09 белорусских рублей; трудоспособного населения - 413,33 белорусских рублей; пенсионеров - 324,63 белорусских рублей; студентов - 311,54 белорусских рублей; детей в возрасте до 3 лет - 264,01 белорусских рублей; детей в возрасте от 3 до 6 лет - 340 белорусских рублей; детей в возрасте от 6 до 18 лет - 355,94 белорусских рублей.

По словам специалистов, расчет произведен на основе потребительских корзин, состав которых утвержден постановлением Министерства труда и соцзащиты, и информации Национального статистического комитета о средних по республике ценах на потребительские товары и тарифах на услуги за сентябрь нынешнего года.

Увеличение минимальных потребительских бюджетов обусловлено повышением цен на непродовольственные товары, а также тарифов на услуги, входящих в потребительскую корзину. Выросли цены на хлеб и хлебопродукты, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рыбу. Снижение цен на плодоовощную продукцию, обусловленное периодом ее массовой заготовки, замедлило рост минимального потребительского бюджета, пояснили в министерстве.

Произошло снижение минимального потребительского бюджета для детей в возрасте от 3 до 6 лет в ценах сентября к его значению в ценах июня (99,6%). Это обусловлено уменьшением стоимости расходов на содержание детей в детских дошкольных учреждениях, пояснили в Минтруда и соцзащиты, сообщает БЕЛТА.

Минимальные потребительские бюджеты служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, для оценки материального положения различных групп населения, типов семей, оценки покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.