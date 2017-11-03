Генпрокуратура отметила плохую работу электронной очереди "Белтаможсервиса" в пунктах пропуска

Так, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2015 года № 1130 РУП «Белтаможсервис», являясь оператором системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожные пункты пропуска через Государственную границу Беларуси, обязано обеспечить надлежащие бронирование времени въезда в названные пункты пропуска и функционирование зон ожидания, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Не всегда качественное оказание возложенных на предприятие услуг явилось причиной обращений граждан, субъектов хозяйствования и их представителей с жалобами.

Как показала проверка, работа с поступившими обращениями не в полной мере отвечала предъявляемым к ней требованиям: допускались формализм, волокита, не всегда своевременно изучались доводы заявителей, принимались меры к восстановлению их прав, привлечению виновных работников к дисциплинарной ответственности.

Например, в 2016 году в Брестском филиале предприятия 12 обращений граждан были признаны обоснованными, поскольку действительно имели место случаи ненадлежащего оказания услуг, некорректного поведения специалистов филиала, искажения ведомственной отчетности по линии обращений граждан, при этом виновные работники к ответственности не привлекались.

Выявленные нарушения типичны как для центрального аппарата предприятия, так и его региональных филиалов.

Генеральной прокуратурой и соответствующими транспортными прокуратурами внесены представления в РУП «Белтаможсервис» и его филиалы, которые к настоящему времени рассмотрены на селекторном совещании.

Как результат, разработан план корректировочных мероприятий, 22 сотрудника привлечено к дисциплинарной ответственности.