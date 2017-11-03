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МВД: С помощью видеокамер в Беларуси раскрыто более 1,2 тысячи преступлений

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 03 ноября 2017

АА

Как сообщил заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД, видеокамеры установлены почти на 65% объектах.

МВД: С помощью видеокамер в Беларуси раскрыто более 1,2 тысячи преступлений

Как рассказал правоохранитель, по состоянию на октябрь этого года обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения подлежало более 11,2 тыс. объектов, сообщила БЕЛТА.

"И камеры уже установлены на почти 65% из них - это больше 7,2 тыс. Информация с более 6,1 тыс. камер, которые размещены в местах массового скопления людей, стекается в оперативно-дежурные службы органов внутренних дел, - проинформировал Дмитрий Курьян. - Принимаемые меры по созданию системы видеонаблюдения позволяют повысить эффективность работы милиции. Так, с начала этого года благодаря камерам раскрыто более 1,2 тыс. преступлений. В среднем ежегодно (с 2014 года) раскрывается больше 1,3 тыс."

Основанием создания в Беларуси системы видеонаблюдения стал принятый в ноябре 2013 года указ №527 "О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка".

Для ее развития и повышения уровня общественной безопасности с помощью современных информационно-коммуникационных технологий был принят указ от 25 мая 2017 года №187 "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности". Он определил правовые основы создания данной системы.

"МВД совместно с заинтересованными госорганами в рамках реализации указа №187 разработаны и внесены в Совет Министров проекты документов, которые определят правовые основы функционирования системы мониторинга и порядка подключения к ней. Также они обеспечат приведение актов законодательства в соответствие с данным указом. После принятия данных документов МВД и пользователи системы мониторинга определят порядок и организуют процедуру выбора технического оператора на конкурсной основе", - добавил Дмитрий Курьян.

Пользователями системы мониторинга определены органы внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Служба безопасности Президента Беларуси и Оперативно-аналитический центр при Президенте.
 

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