МВД: С помощью видеокамер в Беларуси раскрыто более 1,2 тысячи преступлений
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 ноября 2017
АА
Как сообщил заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД, видеокамеры установлены почти на 65% объектах.
Как рассказал правоохранитель, по состоянию на октябрь этого года обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения подлежало более 11,2 тыс. объектов, сообщила БЕЛТА.
"И камеры уже установлены на почти 65% из них - это больше 7,2 тыс. Информация с более 6,1 тыс. камер, которые размещены в местах массового скопления людей, стекается в оперативно-дежурные службы органов внутренних дел, - проинформировал Дмитрий Курьян. - Принимаемые меры по созданию системы видеонаблюдения позволяют повысить эффективность работы милиции. Так, с начала этого года благодаря камерам раскрыто более 1,2 тыс. преступлений. В среднем ежегодно (с 2014 года) раскрывается больше 1,3 тыс."
Основанием создания в Беларуси системы видеонаблюдения стал принятый в ноябре 2013 года указ №527 "О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка".
Для ее развития и повышения уровня общественной безопасности с помощью современных информационно-коммуникационных технологий был принят указ от 25 мая 2017 года №187 "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности". Он определил правовые основы создания данной системы.
"МВД совместно с заинтересованными госорганами в рамках реализации указа №187 разработаны и внесены в Совет Министров проекты документов, которые определят правовые основы функционирования системы мониторинга и порядка подключения к ней. Также они обеспечат приведение актов законодательства в соответствие с данным указом. После принятия данных документов МВД и пользователи системы мониторинга определят порядок и организуют процедуру выбора технического оператора на конкурсной основе", - добавил Дмитрий Курьян.
Пользователями системы мониторинга определены органы внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Служба безопасности Президента Беларуси и Оперативно-аналитический центр при Президенте.
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