Список самых влиятельных женщин в СМИ возглавила Анна Винтур

Анна Винтур руководит американским изданием Vogue с 1988 года и является арт-директором издательской компании Conde Nast. В 2008 году она стала кавалером Ордена Британской империи.

В списке 15-ти наиболее влиятельных женщин индустрии также певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, писательница Джоан Роулинг и глава российского новостного канала RT Маргарита Симоньян.

Facebook и Google в стороне

Аналитик тенденций в масс-медиа Алиса Эндерс объясняет выбор Винтур в качестве самой влиятельной женщины в этом списке так: "Почему Анна Винтур номер один? Это очень просто: Шерил Сандберг из Facebook и Сюзан Войчитски из Google не включены в список. Потому что под "медиа" они [Forbes] понимают печатную прессу и исполнительские искусства. Они намеренно отделили рекламных гениев Facebook и Google, несмотря на то, что две эти компании сегодня являются исполинами рекламной индустрии", сообщает ВВС.

Но даже несмотря на их отсутствие, Анне Винтур пришлось потеснить другие влиятельные имена в индустрии, например, Бонни Хаммер (на втором месте), которая возглавляет американскую вещательную компанию NBCUniversal.

"Анна Винтур - наиболее влиятельная женщина в печатной прессе просто потому, что Vogue является вершиной вкуса и женской моды, - объясняет Эндерс. - Она - воплощение коммерческого мира моды по обе стороны Атлантики. Анна Винтур представляет континент, который придал новую динамику британским и американским домам моды".

Полный список:

Aнна Винтур - арт-директор, Conde Nast

Бонни Хаммер - председатель, NBCUniversal

Стейси Снайдер - председатель/исполнительный директор, 20th Century Fox

Бейонсе Ноулз-Картер - певица

Маргарита Симоньян - главный редактор, новостной канал RT (Россия)

Дана Уолден - исполнительный директор, Fox Television Group

Кэтрин Вайнер - главный редактор газеты, Guardian

Донна Лэнгли - председатель, Universal Pictures

Зэнни Минтон Беддоуз - главный редактор, журнал Economist

Кэтлин Кеннеди - президент, Lucasfilms

Арианна Хаффингтон - coучредитель, Huffington Post

Тейлор Свифт - певица

Джоан Роулинг - писательница

Шобана Бхартия - председатель, HT Media

Приянка Чопра - актриса/посол доброй воли ООН