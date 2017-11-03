Три белорусских девушки работали в Вильнюсе проститутками под присмотром литовских сутенеров
Общество
03 ноября 2017
АА
В суде Вильнюса состоялось рассмотрение уголовного дела местного сутенера, который вместе с женой курировал в работу трех проституток - девушек из Беларуси, приехавших в соседнюю страну на заработки.
Как сообщил портал Delfi, за полчаса своих интимных услуг девушки брали 60-70 евро, за час - 80-100 евро. Деньги белоруски делили с сутенерами пополам.
Близкие девушек не знали, чем они занимались в Вильнюсе, поскольку уезжали они из дома ненадолго: на несколько дней или на неделю, а работали только в рабочие дни с 11 до 19 ч. все выходные посвящались семье.
Курировали работу белорусских проституток в Вильнюсе супруги – Эдгарас и Ирина Садаускасы. Сама Ирина также раньше также работала проституткой.
Девушек семейная пара находила на сайтах в интернете. Одна из задержанных белорусских девушек призналась полицейским, что, работая проституткой, надеялась найти богатого жениха. И ей это удалось, позже она стала с ним встречаться. Вышла ли она замуж, не известно.
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