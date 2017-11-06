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БНТУ сократит срок обучения студентов

Общество

06 ноября 2017

АА

В Белорусском национальном техническом университете со следующего учебного года сократят срок обучения по большинству специальностей.

БНТУ сократит срок обучения студентов

Как сообщил БЕЛТА первый проректор БНТУ Георгий Вершина, сокращения сроков обучения не коснутся 14 специальностей, в том числе связанных с горным делом, атомной энергетикой.

"Что касается технологического, экономического, бизнес-направлений, то учебные планы перерабатываются. Уже со следующего года срок обучения на специальностях этих профилей станет меньше. Такая возможность с учетом внедрения в учебный процесс информационных, цифровых технологий имеется", - сказал первый проректор.

Как сообщалось, в начале этого года министр образования Игорь Карпенко в общении с журналистами анонсировал сокращение сроков обучения по некоторым специальностям в учреждениях высшего образования. В Беларуси уже практикуется подготовка специалистов в течение 4-4,5 года. Но, как отмечал министр, есть еще около 50 специальностей, где можно предусмотреть перевод на такой же срок обучения.

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