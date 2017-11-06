БНТУ сократит срок обучения студентов

В Белорусском национальном техническом университете со следующего учебного года сократят срок обучения по большинству специальностей.
Как сообщил БЕЛТА первый проректор БНТУ Георгий Вершина, сокращения сроков обучения не коснутся 14 специальностей, в том числе связанных с горным делом, атомной энергетикой.
"Что касается технологического, экономического, бизнес-направлений, то учебные планы перерабатываются. Уже со следующего года срок обучения на специальностях этих профилей станет меньше. Такая возможность с учетом внедрения в учебный процесс информационных, цифровых технологий имеется", - сказал первый проректор.
Как сообщалось, в начале этого года министр образования Игорь Карпенко в общении с журналистами анонсировал сокращение сроков обучения по некоторым специальностям в учреждениях высшего образования. В Беларуси уже практикуется подготовка специалистов в течение 4-4,5 года. Но, как отмечал министр, есть еще около 50 специальностей, где можно предусмотреть перевод на такой же срок обучения.
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